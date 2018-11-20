Сергей Цивилев назвал профилактику пожаров в Кузбассе приоритетным направлением

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-20T16:43:10+03:00

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Многодетные семьи, проживающие в домах с печным отоплением, в скором времени смогут быть немного спокойнее за детей и хозяйство. В их домах устанавливают пожарные извещатели.

Сергей Цивилев на аппаратном совещании, прошедшем во вторник, 20 ноября, отметил, что профилактика пожаров в Кузбассе является приоритетным направлением. Начиная с октября 2018 года во всех муниципалитетах проходят рейды по домам многодетных и социально-неадаптированных семей. Каждое жилище обследуется на предмет пожарной безопасности. Уже обследовано 9,15 тысячи домов, и почти в 1,29 тысячи из них имелись нарушения.

К слову, сегодня в Кузбассе более 76 тысяч семей, в которых воспитывается более трех детей, а также семей, где граждане находятся на социальном обслуживании. При этом почти 21 тысяча семей проживают в домах с печным отоплением. В таких домах просто необходимы пожарные извещатели, и на сегодняшний день почти у 5,73 тысячи семей они уже установлены.

- Необходимо детально проработать механизм установки извещателей, решить техническую сторону вопроса, наладить финансирование. В семьях с трудной жизненной ситуацией надо устанавливать датчики бесплатно. Предотвращение пожаров – это наше приоритетное направление, - заявил Сергей Цивилев.