Главы двух районов Кузбасса ушли в отставку

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-20T18:14:54+03:00

За один день сразу три чиновника покинули свои посты Фото: Кирилл ЧАЩИН

За один день сразу три чиновника покинули свои посты

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В Кузбассе главы двух районов – Гурьевского и Крапивинского – ушли в отставку. Об этом стало известно во вторник, 20 ноября.

Во вторник, 20 ноября, главы дву районов покинули свои посты. Так, ушли в отставку лава Гурьевского района Сергей Малышев, а также глава Крапивинского района Тахир Биккулов. Кроме того, со своей должности ушел еще один глава – глава Киселевского городского округа Сергей Лаврентьев.

Сергей Малышев. Фото: сайт Гурьевского района

Сергей Малышев возглавлял Гурьевский район с октября 2010 года, в 2015 году он был избран на второй срок.

Тахир Биккулов. Фото: сайт Крапивинского района.

Тахир Биккулов в 2015 году сменил на посту Дениса Ильина. Сначала он был назачен исполняющим обязанности главы, а потом - главой Крапивинского района.

Кроме того, 20 ноября в досрочную отставку ушел глава Киселевского городского округа Сергей Лаврентьев. Исполнять обязанности главы округа будет Максим Шкарабейников.