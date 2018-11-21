2018-11-21T03:55:33+03:00
Происшествия

В Прокопьевске разлетевшиеся колеса поезда сломали забор

Из фуры на ходу выпали 40 железнодорожных колес
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Кадр: ГИБДД ПрокопьевскаКадр: ГИБДД Прокопьевска
Изменить размер текста:

В Прокопьевске из фуры на дорогу выпали 40 железнодорожных колес. Несколько колес сломали забор частного дома.

Инцидент произошел днем 13 ноября на улице Главная, сообщили в ГИБДД Прокопьевска. Водитель тягача HOWO с полуприцепом вез железнодорожные колеса на фабрику. Когда фура выезжала из поворота, незакрепленные колеса пробили борт прицепа и высыпались на дорогу в районе дома №84.

– Сорок из пятидесяти колес рассыпались по дороге, повредив забор дома. Заметим, что каждое колесо весит порядка 400 килограмм, – отметили в ГИБДД.

Из фуры на ходу выпали 40 железнодорожных колес.

На водителя были оставлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.

Кадр: ГИБДД Прокопьевска

Кадр: ГИБДД Прокопьевска

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Кузбасса отдала 1,5 миллиона рублей, чтобы не лишиться автомастерской
В Кузбассе девушка разбила автомобиль бывшего парня
В музее-заповеднике «Томская писаница» поселились две неясыти
В Кемерове хотят изменить систему оплаты проезда
Дело «Зимней вишни»: Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса останется в СИЗО до 25 марта
Петроглифы «Томской писаницы» показали на фестивале в Москве
Сергей Цивилев представил проект квартала искусств в Кемерове
Главы двух районов Кузбасса ушли в отставку
Сергей Цивилев назвал профилактику пожаров в Кузбассе приоритетным направлением
В Новокузнецке девушка умерла после секса с бутылкой
В Кузбассе после убийства собаки возбудили уголовное дело
В Кемерове полицейские нашли пятерых пропавших детей
В Кузбассе в центре для наркозависимых убили мужчину
В Новокузнецке подрядчики неправильно сносили дома
В отставку ушел прокурор Новокузнецка
Глава Березовского рассказал об уборке городских дорог от снега
В Кузбассе работодатель восемь месяцев не платил сотруднице декретные
Мэр Киселевска ушел в отставку
Следствие по делу «Зимней вишни» продлили до марта 2019 года
В Кемерове пройдет международная выставка кошек
Житель Кузбасса избил до смерти свою пьющую жену
Жительница Кемерова прописала в квартире 40 армян
Жительница Кузбасса ударила любовника ножом в шею за фото в соцсетях