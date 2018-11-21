В Прокопьевске разлетевшиеся колеса поезда сломали забор

СЕГОДНЯ 03:43 2018-11-21T03:55:33+03:00

Из фуры на ходу выпали 40 железнодорожных колес

Изменить размер текста: A A

В Прокопьевске из фуры на дорогу выпали 40 железнодорожных колес. Несколько колес сломали забор частного дома.

Инцидент произошел днем 13 ноября на улице Главная, сообщили в ГИБДД Прокопьевска. Водитель тягача HOWO с полуприцепом вез железнодорожные колеса на фабрику. Когда фура выезжала из поворота, незакрепленные колеса пробили борт прицепа и высыпались на дорогу в районе дома №84.

– Сорок из пятидесяти колес рассыпались по дороге, повредив забор дома. Заметим, что каждое колесо весит порядка 400 килограмм, – отметили в ГИБДД.

Из фуры на ходу выпали 40 железнодорожных колес.

На водителя были оставлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.