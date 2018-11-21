2018-11-21T04:34:09+03:00
Происшествия

В Кузбассе девушка разбила автомобиль бывшего парня

Хулиганка также похитила его деньги
Кирилл ЧАЩИН
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В Киселевске 22-летняя девушка из мести разбила автомобиль бывшего парня. Он пошел на свидание с ее подругой.

Как рассказали в областном управлении МВД, 31-летний мужчина на свой день рождения пригласил в ночной клуб знакомую. Однако та пришла с бывшей девушкой мужчины. Когда именинник вернулся домой, то увидел в окно, как бывшая отрывает от его иномарки Hyundai Solaris боковое зеркало.

– Пока автовладелец пытался успокоить девушку, та успела оторвать еще одно зеркало и разбить ногой бампер авто, поясняя, что вспомнила старые обиды на мужчину, – отметили в полиции.

Кроме того, в клубе девушка взяла телефон бывшего и при помощи «мобильного банка» похитила 1000 рублей. На эти деньги она купила шампанское и заплатила за такси. В общем она нанесла ущерб на 22 тысячи рублей.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за повреждение имущества и кражу. Ей грозит пять лет тюрьмы.

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