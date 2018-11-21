2018-11-21T04:56:52+03:00
Общество

Житель Кузбасса отдала 1,5 миллиона рублей, чтобы не лишиться автомастерской

Мужчина задолжал по кредиту
Кирилл ЧАЩИН
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В Киселевске мужчина заплатил 1,5 миллиона рублей, чтобы не потерять автомастерскую. Судебные приставы арестовали оборудование из-за долгов по кредиту.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области , местный житель задолжал кредитной организации полтора миллиона рублей. На должника было возбуждено исполнительное производство, однако мужчина в необходимый срок не погасил долг. Судебный пристав узнал, что должник владеет мастерской по ремонту автомобилей. Пристав выехал по адресу мастерской и арестовал оборудование с ограничением права пользования. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за незаконное использование оборудования.

– Не желая лишиться возможности пользоваться оборудованием и получать доход, мужчина оплатил всю сумму задолженности, – отметили приставы.

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