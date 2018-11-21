Король Шерегеша распродает имущество

СЕГОДНЯ 05:29 2018-11-21T05:44:23+03:00

Изменить размер текста: A A

«Король Шерегеша», избранный на прошедших выходных на горнолыжном курорте, оказался предприимчивым парнем. Не прошло и недели, а он уже продает выигранный в честной борьбе ски-пасс.

«Продам золотой ski-pass, включает в себя безлимитные посещения всех подъемников сектора А через VIP-проход, на весь сезон 2018-2019»,- таклде объявление разместил Денис Новиков у себя на странице в социальной сети. К слову, это объявление вызвало бурное обсуждение. Одни пользователи соцсетей возмущаются: как можно продавать подарок, тем более такой необычный. Другие же поддерживают Дениса Новикова: мол, сейчас не так много людей в Шерегеше, чтобы пользоваться VIP-проходом, а если не катать каждый день, то такой ски-пасс и не нужен.

- Я – Король Шерегеша 2018, который выиграл этот Ski-pass, поэтому распоряжаюсь им так, как хочу! – заявил Денис Новиков. - Сдаю в аренду за небольшую плату своим знакомым, а также параллельно продаю! Цену считаю полностью обоснованной, я его заслужил в достойной борьбе.

Обладатель «золотого ски-пасса» живет в Барнауле и, по его словам, не планирует ежедневно бывать в Шерегеше. Билет же он продает за 45 тысяч рублей.

Также Новиков заявил, что не подписывал никаких документов, запрещающих ему распорядиться билетом по своему усмотрению.

Напомним, звание Короля и Королевы сезона получили Денис Новиков из Барнаула и Галина Кухарева из Ростова-на-Дону. Они победили в конкурсе, который проходил на открытии сезона в Шерегеше 17 ноября. Участники должны были не только продемонстрировать стиль катания, но и пройти испытание: мужчины держали на руках девушек, а победившая пара и стала победителями.