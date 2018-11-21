2018-11-21T06:01:56+03:00
Общество

Прокуратура потребовала снести 17 домов в Новокузнецке

Каждое из зданий представляло опасность для людей
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке по требованию прокурора были снесены 17 домов, которые находились в аварийном состоянии и представляли опасность для людей.

17 домов, которые находились на территории Орджоникидзевского района, были внесены в перечень аварийных домов и подлежали сносу. И действительно: они были демонтированы, но лишь частично. При этом строительный мусор не был вывезен с территории, а сама она не была огорожена. В полуснесенные дома имелся свободный доступ, поэтому туда время от времени заглядывали дети и подростки, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. Кроме того, рядом с этими домами стали появляться несанкционированные свалки.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокурор района внес председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка представление и потребовал устранить нарушение закона, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Сейчас строения демонтированы, а строительный мусор вывезен.

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