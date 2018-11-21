В ТРЦ «Планета» пройдет Ночь шопинга

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-21T06:18:05+03:00

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23 ноября с 10:00 до 00:00 у посетителей ТРЦ «Планета» есть уникальная возможность приобрести любые товары с огромными скидками. В торговом центре пройдет Ночь шопинга, гостей которой ждет танцевальный флеш-моб, розыгрыш iPhone X и зажигательные выступления танцоров и музыкантов. Хедлайнером мероприятия станет группа RASA.

В Ночь шопинга посетителей ТРЦ «Планета» ждут скидки до 70 процентов, а также розыгрыш iPhone X, смарт часов Apple и других ценных призов. Чтобы получить шанс на победу нужно с 10:00 до 22:40 совершить покупку на 1000 рублей в любом магазине кроме ресторанов и фудкорта, обменять чек на купон на стойке акции возле Colin’s и опустить купон в специальный ящик рядом со стойкой до 22:50. Победитель будет определен в 23:00 на главной сцене праздника.

Праздник будет проходить сразу в нескольких локациях. В центральном атриуме «Планеты» пройдет модный показ, выступления музыкальной группы RASA и балета «Talent avenue», а также флешмоб Skibidi Challenge, который снимут на видео и опубликуют в социальных сетях. Поэкспериментировать с внешностью все желающие смогут в бьюти-зоне. Здесь известные блогеры проведут мастер-классы и покажут последние тенденции в создании модного образа: легкий дневной и голливудский вечерний макияж. А в креативной фотозоне гости праздника познакомятся с зеркальными людьми и сделают фото на память.

Фото: ТРЦ «Планета»

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