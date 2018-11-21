Новокузнечане споют хором «Катюшу» у Вечного огня

СЕГОДНЯ 06:20 2018-11-21T06:20:35+03:00

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Новокузнечан приглашают присоединиться к Всероссийскому патриотическому флешмобу «Катюша», который состоится 23 ноября на Бульваре героев.

Неравнодушные граждане соберутся в 15:00, чтобы дружно спеть одну из самых любимых песен военных лет – «Катюшу». Песня посвящена девушке, ждущей ответа с фронта от своего бойца, но вскоре после того, как эта композиция прозвучала впервые, женским именем стали называть боевые установки времен Великой Отечественной войны.

Акция, посвященная предстоящему празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, стартовала 21 октября а Москве, и к ней уже присоединились жители многих городов. А теперь и новокузнечане смогут стать частью истории. Проследить за ходом акции можно по хэштегу #КатюшаЮнармия. А новокузнечан приглашают спеть хором любимую песню 23 ноября в 15:00 на Бульвар Героев.