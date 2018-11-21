2018-11-21T06:45:15+03:00
Происшествия

В Новокузнецке сгорел автомобиль под рухнувшей крышей гаража

Пожар случился минувшей ночью
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке минувшей ночью случился пожар, в котором погибло имущество одного из горожан.

Чрезвычайное происшествие случилось глубокой ночью – сигнал о пожаре на улице Менделеева, что в Новокузнецке, поступил на пульт диспетчера в 01:35. На место ЧП сразу выдвинулись две единицы техники и шесть спасателей. Ликвидировать пожар удалось лишь в 01:57.

- На момент прибытия первого подразделения горела крыша гаража, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Из-за пожара произошло обрушение потолочного перекрытия: оно обрушилось на автомобиль «Москвич», который находился в гараже.

В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши гаража, а также полностью сгорел автомобиль. Предварительно специалисты называют причиной пожара нарушение правил монтажа электрооборудования.

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