Правительство одобрило проект стратегии развития Кузбасса до 2035 года

СЕГОДНЯ 06:59 2018-11-21T07:01:30+03:00

Об этом на седьмой сессии областного Совета заявил Сергей Цивилев

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Правительство России одобрило проект Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года. Об этом во время седьмой сессии Совета народных депутатов заявил губернатор Сергей Цивилев.

- Буквально вчера мы получили положительное заключение правительства на проект Стратегии, раньше это были планы. После утверждения правительством мы можем смело называть это Стратегией развития Кемеровской области до 2035 года, которая является частью Стратегии развития нашего государства, - отметил Цивилев.

Губернатор напомнил, что на разработку Стратегии ушло пять месяцев. Власти получили 6230 предложений от жителей региона. Всего же над Стратегией работали более тысячи специалистов.

Напомним, прямо сейчас на нашем сайте идет прямая трансляция седьмой сессии Облсовета, на которой с Бюджетным посланием выступает Сергей Цивилев.