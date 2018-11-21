2018-11-21T07:01:30+03:00
Общество

Правительство одобрило проект стратегии развития Кузбасса до 2035 года

Об этом на седьмой сессии областного Совета заявил Сергей Цивилев
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: кадр прямой трансляции.Фото: кадр прямой трансляции.
Изменить размер текста:

Правительство России одобрило проект Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года. Об этом во время седьмой сессии Совета народных депутатов заявил губернатор Сергей Цивилев.

- Буквально вчера мы получили положительное заключение правительства на проект Стратегии, раньше это были планы. После утверждения правительством мы можем смело называть это Стратегией развития Кемеровской области до 2035 года, которая является частью Стратегии развития нашего государства, - отметил Цивилев.

Губернатор напомнил, что на разработку Стратегии ушло пять месяцев. Власти получили 6230 предложений от жителей региона. Всего же над Стратегией работали более тысячи специалистов.

Напомним, прямо сейчас на нашем сайте идет прямая трансляция седьмой сессии Облсовета, на которой с Бюджетным посланием выступает Сергей Цивилев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24