В Новокузнецке открылась выставка «Ажурные фантазии»
В новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открылась необычная выставка. Павел Сухоребриков, больше известный в Новокузнецке как фотохудожник, представил экспонаты, выполненные в технике резьбы по яичной скорлупе.
Каждый из 20 экспонатов – уникален. На тонкой и хрупкой яичной скорлупе художник изобразил орнаменты и птиц, собственный профиль с фотоаппаратом и Кузнецкую крепость. Среди экспонатов есть даже карта Кемеровской области! Работает Сухоребриков хирургическими инструментами, среди которых имеется стоматологический бур, а филигранный узор наносит на скорлупу яиц кур, гусей, цесарок, уток.
К слову, среди экспонатов есть и совсем необычные – вышивка по яичной скорлупе Ольги Важениной.