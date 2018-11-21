В Новокузнецке открылась выставка «Ажурные фантазии»

СЕГОДНЯ 07:15 2018-11-21T07:17:11+03:00

Все экспонаты выполнены в технике резьбы по яичной скорлупе

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В новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открылась необычная выставка. Павел Сухоребриков, больше известный в Новокузнецке как фотохудожник, представил экспонаты, выполненные в технике резьбы по яичной скорлупе.

Каждый из 20 экспонатов – уникален. На тонкой и хрупкой яичной скорлупе художник изобразил орнаменты и птиц, собственный профиль с фотоаппаратом и Кузнецкую крепость. Среди экспонатов есть даже карта Кемеровской области! Работает Сухоребриков хирургическими инструментами, среди которых имеется стоматологический бур, а филигранный узор наносит на скорлупу яиц кур, гусей, цесарок, уток.

К слову, среди экспонатов есть и совсем необычные – вышивка по яичной скорлупе Ольги Важениной.