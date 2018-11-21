2018-11-21T07:48:43+03:00
Общество

Кузбасс направил на сферу ЖКХ 13 миллиардов рублей

На эти средства были реконструированы и построены новые котельные, а также отремонтированы дворы
Екатерина БОРМОТОВА
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В 2018 году Кемеровская область направила на сферу ЖКХ порядка 13 миллиардов рублей. Об этом 21 ноября заявил губернатор Сергей Цивилев.

- Система ЖКХ должна работать без сбоев. Для этого за год на развитие жилищно-коммунального комплекса мы направили около 13 миллиардов рублей из всех источников. На эти деньги построено и реконструировано 20 современных котельных, 16 старых, неэффективных и наносящих ущерб экологии закрыты, - сказал Цивилев.

Также глава региона отметил, что в 2018 году было заменено более 209 километров тепловых сетей и водоводов, обновлены 716 километров электросетей, проведен капитальный ремонт в более 400 многоквартирных домах. Кроме того, в регионе было обустроено 269 дворов и 63 общественных пространства.

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