В Кемерове выбрали учителя года

СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-21T07:56:56+03:00

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Учитель истории и обществознания школы № 93 города Кемерово Дарья Ма Динь стала победителем городского конкурса «Учитель года».

12 педагогов из разных кемеровских школ приняли участие в городском конкурсе «Учитель года». каждый из них представил на суд жюри фрагменты открытых уроков, прошел заочные испутания. А накануне в Кемерове прошел финал конкурса, в котором сразились восемь лучших педагогов. Они проводили мастер-классы, презентовали образовательные проекты и принимали участие в педагогических дебатах.

Победителем конкурса стала Дарья Ма Динь, учитель истории и обществознания школы №93. Она будет представлять город Кемерово на областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», который будет проходить в марте 2019 года. А всероссийский этап конкурса состоится осенью следующего года.