В кемеровской в Лесной поляне построят школу на 1050 мест

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-21T08:06:35+03:00

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В Кемерове началась работа над проектом новой школы на 1050 мест, которую планируют построить в Лесной поляне, городе-спутнике Кемерова. Об этом сообщил Илья Середюк.

Город-спутник Кемерова Лесная поляна развивается стремительными темпами, и местные жители хотели бы, чтобы здесь жилось так же комфортно, как и в самом Кемерове. о перспективах развития города рассказал Илья Середюк, галва кемерова.

Фото: администрация города Кемерово

- Проектируем новую школу на 1050 мест, готовы проекты двух новых детских садов, в работе вопрос внутренней транспортной системы, запуск автобуса, - сообщил Илья Середюк на своей официальной странице в социальной сети. - Лесная поляна - действительно уникальный проект. Если горожанам нравится жить здесь, значит, необходимо это желание поддерживать - развивать инфраструктуру, продолжать строительство.

Также глава Кемерова отметил, что за прошедшие 10 лет было немало сделано, но впереди еще много работы по благоустройству и созданию комфортной среды в Лесной поляне.