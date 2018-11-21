В Кемерове объединят два вуза

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-21T08:37:07+03:00

Об этом сообщил Сергей Цивилев во время сессии Совета народных депутатов

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В областном центре планируется объединение двух вузов – КемГУ и филиала РЭУ имени Плеханова.

О том, что в скором времени в Кемерове будут объединены два вуза, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил во время Седьмой сессии народных депутатов Кемеровской области. Планируется, что позиция вузов усилится за счет консолидации ресурсов. Кроме того, объединение учебных заведений необходимо для образования «золотого треугольника» Кузбасса – единства науки, образования и промышленности. Именно они поспособствуют развитию региона и выведут Кузбасс на первые позиции.

– КемГУ и филиал РЭУ имени Плеханова объединяются в городе Кемерово. Наша цель – консолидировать все возможности науки и образования для быстрого развития промышленности и бизнеса, - отметил глава региона.

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