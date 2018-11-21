Губернатор Кузбасса отчитал коммуниста за внешний вид

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-21T08:47:24+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отчитал представителя партии коммунистов Николая Мухина за внешний вид. Глава региона посчитал недопустимым приходить на сессию СНДКО, на которой обсуждалось Бюджетное послание, в водолазке.

Перед голосованием за принятие бюджета Кемеровской области на ближайшие три года спикер кузбасского парламента Вячеслав Петров обратил внимание коллег на позицию представителей фракции КПРФ, которые на публичных слушаниях голосовали против бюджета. Свое мнение по этому поводу высказал Сергей Цивилев.

Николай Мухин пришел на заседание СНДКО в водолазке

- По бюджету мне крайне непонятна ваша позиция. Было много времени на обсуждение бюджета. От вас не было никаких предложений. Не было ни одного предложения от фракции и по поводу Стратегии – 2035. А все начинается с отношения. Я пришел в хорошем костюме со значком «Кузбасс», в галстуке. И посмотрите на руководителя фракции КПРФ. Как можно было прийти на такое важное заседание, стратегическое заседание, в водолазке? – сказал Цивилев.

Глава региона отметил, что если бы кто-то посмел в таком виде прийти на заседание коллегии администрации, то был бы выгнан с позором. И никогда больше не был бы допущен. Цивилев пообещал лично поговорить с высшим руководством партии по этому поводу.