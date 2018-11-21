2018-11-21T08:54:29+03:00
Общество

В Кузбассе начали заготавливать новогодние елки

Стартовали аукционы для предпринимателей
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В Кузбассе стартовали аукционы для предпринимателей, решивших принять участие в заготовке хвойных деревьев к предстоящим новогодним праздникам. Вся информация о них размещается на официальном портале torgi.gov.ru.

Всего в этом году в регионе планируется заготовить 23,3 тысяч хвойных деревьев. Это почти в два раз меньше, чем в 2010 году и обусловлено тем, что жители все чаще выбирают искусственные ели. Заготовка будет проходить на территории Ижморского, Кемеровского, Междуреченского, Мысковского, Новокузнецкого, Прокопьевского, Таштагольского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского лесничеств.

Напомним, что закон запрещает гражданам самостоятельно заготавливать елки. Для предотвращения браконьерской заготовки в регионе стартовала профилактическая операция «Ель».

- Штраф за незаконную вырубку одной-двух новогодних елочек составит от трех до трех с половиной тысяч рублей, - рассказали в департаменте лесного комплекса кемеровской области. - Кроме того, придется возместить ущерб за уничтожение хвойного дерева, который оценивается в полторы-две тысячи рублей. То есть одна незаконно срубленная елочка обойдется гражданину примерно в пять тысяч рублей. Если же таких елочек будет больше трех, то наступит уголовная ответственность, и штраф в этом случае – от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до одного года.

Предпринимателям за незаконную вырубку в промышленных масштабах грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе пройдет Единый день технического творчества
В Кузбассе пройдет Единый день технического творчества
Житель Новокузнецка незаконно изготавливал и хранил боеприпасы
Очевидцы сняли на видео последствия лобового ДТП в Кемерове
Сергей Цивилев рассказал о ремонте кузбасских аэропортов
Губернатор Кузбасса отчитал коммуниста за внешний вид
В Кемерове объединят два вуза
В кемеровской в Лесной поляне построят школу на 1050 мест
В Кемерове выбрали учителя года
Кузбасс направил на сферу ЖКХ 13 миллиардов рублей
С нового года кузбасские бюджетники будут получать больше
В Новокузнецке открылась выставка «Ажурные фантазии»
В декабре в Кузбасс поступит 34 автомобиля скорой помощи
Правительство одобрило проект стратегии развития Кузбасса до 2035 года
В Новокузнецке сгорел автомобиль под рухнувшей крышей гаража
Новокузнечане споют хором «Катюшу» у Вечного огня
В ТРЦ «Планета» пройдет Ночь шопинга
Прокуратура потребовала снести 17 домов в Новокузнецке
Трансляция Бюджетного послания Сергея Цивилева пройдет на сайте «КП»
Король Шерегеша распродает имущество
Житель Кузбасса отдал 1,5 миллиона рублей, чтобы не лишиться автомастерской
В Кузбассе девушка разбила автомобиль бывшего парня
В Прокопьевске разлетевшиеся колеса поезда сломали забор
В музее-заповеднике «Томская писаница» поселились две неясыти