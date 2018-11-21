В Кузбассе начали заготавливать новогодние елки

СЕГОДНЯ 08:54 2018-11-21T08:54:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе стартовали аукционы для предпринимателей, решивших принять участие в заготовке хвойных деревьев к предстоящим новогодним праздникам. Вся информация о них размещается на официальном портале torgi.gov.ru.

Всего в этом году в регионе планируется заготовить 23,3 тысяч хвойных деревьев. Это почти в два раз меньше, чем в 2010 году и обусловлено тем, что жители все чаще выбирают искусственные ели. Заготовка будет проходить на территории Ижморского, Кемеровского, Междуреченского, Мысковского, Новокузнецкого, Прокопьевского, Таштагольского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского лесничеств.

Напомним, что закон запрещает гражданам самостоятельно заготавливать елки. Для предотвращения браконьерской заготовки в регионе стартовала профилактическая операция «Ель».

- Штраф за незаконную вырубку одной-двух новогодних елочек составит от трех до трех с половиной тысяч рублей, - рассказали в департаменте лесного комплекса кемеровской области. - Кроме того, придется возместить ущерб за уничтожение хвойного дерева, который оценивается в полторы-две тысячи рублей. То есть одна незаконно срубленная елочка обойдется гражданину примерно в пять тысяч рублей. Если же таких елочек будет больше трех, то наступит уголовная ответственность, и штраф в этом случае – от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до одного года.

Предпринимателям за незаконную вырубку в промышленных масштабах грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей.