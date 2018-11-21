Сергей Цивилев рассказал о ремонте кузбасских аэропортов

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-21T09:24:21+03:00

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Во время Бюджетного послания губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что в этом году регион не смог получить средства на ремонт кемеровского и новокузнецкого аэропортов. Поэтому взлетно-посадочные полосы двух воздушных гаваней будут ремонтироваться за счет арендаторов.

- Летом наши аэропорты посетили эксперты авиационной промышленности, которые работали по поручению министра транспорта. В августе они сделали заключение, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Кемерова и Новокузнецка еще лет пять будут соответствовать всем требованиям и не нуждаются в капитальном ремонте, - сказал Цивилев.

Губернатор отметил, что у властей региона другое мнение на этот счет. Но государство готово финансировать капремонт наших аэропортом не ранее, чем через пять-шесть лет. Поэтому текущие ремонты будут выполнять арендаторы за счет собственных средств. Обновление взлетно-посадочных полос аэропортов Кемерова и Новокузнецка, по словам главы региона, запланировано на 2019 год.

Напомним, что ранее Сергей Цивилев пообещал, что сохранит вечерние рейсы из Кемерова в Москву. О прекращении полетов заявили две авиакомпании.