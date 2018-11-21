Очевидцы сняли на видео последствия лобового ДТП в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-21T09:55:27+03:00

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Минувшим утром на Кузнецком проспекте неподалеку от дома №260 рл Кузнецкому проспекту случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Очевидцы сняли на видео страшные последствия ДТП: на кадрах видно, что от удара одна из машин вылетела с дороги, другая осталась на проезжей части. При этом оба автомобиля имеют сильные повреждения. По словам очевидцев, в автомобиле Mazda оказалась зажата девушка, и спасателям пришлось распилить кузов машины, чтобы деблокировать ее.

- Сигнал о ДТП поступил на пульт диспетчера в 08:15, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Спасатели отключили АКБ у обоих автомобилей, а также контролировали состояние пострадавших до прибытия скорой помощи.

Количество пострадавших, а также обстоятельства, при которых случилось ДТП, уточняются.