2018-11-21T10:02:05+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка незаконно изготавливал и хранил боеприпасы

Ближайшие три года мужчина проведет в тюрьме
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке местный житель нарушил закон тем, что незаконно хранил и изготавливал боеприпасы.

Это выяснили сотрудники транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во время осмотра помещения, в котором проживал мужчина, они обнаружили и изъяли 13 патронов к охотничьему гладкоствольному оружию 12 калибра, которые подозреваемый изготовил самостоятельно. Со слов обвиняемого в 2010 году, он нашел пакет с металлической банкой, в которой находился порох охотничий марки «Сокол» массой 198 граммов. Данный порох мужчина незаконно хранил у себя дома.

Рассмотрев материалы уголовного дела, расследованного в следственном отделении ЛО МВД России на основании, суд приговорил обвиняемого к трем годам и трем месяцам лишения свободы со штрафом 15000 рублей, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО

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