В Кузбассе пройдет Единый день технического творчества
В пятницу, 23 ноября, в образовательных организациях Кузбасса пройдет Единый день технического творчества. Он проводится с 2011 года и собирает около 30 тысяч человек. Главная цель праздника – повысить популярность детского технического творчества и привлечь детей и подростков в сферу науки и высоких технологий.
В этом году участников мероприятия ждут дни открытых дверей, творческие встречи с представителями производства и науки, конкурсы, выставки детско-юношеского технического творчества, технические марафоны, показательные выступления учащихся творческих объединений, соревнования по авиа-, судо-, автомодельному спорту и робототехнике, конференции и смотры, мастер-классы и открытые занятия, тематические беседы, технические олимпиады, экскурсии в производственные организации, познавательно-игровые программы.
В рамках Единого дня творчества будет разыгран переходящий кубок и вручен образовательной организации-лидеру.