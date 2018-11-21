В Кузбассе пройдет Единый день технического творчества

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-21T10:05:10+03:00

Ежегодно в нем участвуют более 30 тысяч учащихся

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В пятницу, 23 ноября, в образовательных организациях Кузбасса пройдет Единый день технического творчества. Он проводится с 2011 года и собирает около 30 тысяч человек. Главная цель праздника – повысить популярность детского технического творчества и привлечь детей и подростков в сферу науки и высоких технологий.

В этом году участников мероприятия ждут дни открытых дверей, творческие встречи с представителями производства и науки, конкурсы, выставки детско-юношеского технического творчества, технические марафоны, показательные выступления учащихся творческих объединений, соревнования по авиа-, судо-, автомодельному спорту и робототехнике, конференции и смотры, мастер-классы и открытые занятия, тематические беседы, технические олимпиады, экскурсии в производственные организации, познавательно-игровые программы.

В рамках Единого дня творчества будет разыгран переходящий кубок и вручен образовательной организации-лидеру.