Депутаты в первом чтении приняли бюджет Кузбасса на 2019 год

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-21T10:31:41+03:00

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В Кемерове 21 ноября депутаты областного Совета рассмотрели бюджет Кузбасса на 2019 год и на плановый период – 2020 и 2021 годы. Документ был принят в первом чтении большинством голосов.

Выступая с Бюджетным посланием губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил рассмотреть бюджет на 2019 год и на плановый период в следующих параметрах. Это 129,7 миллиарда рублей на 2019 год, 128,6 миллиарда рублей на 2020 год и 129,6 миллиарда рублей на 2021 год.

- Впервые в истории Кузбасса сбалансированный это бездефицитный бюджет, который будет приниматься не только на один год, но на целый плановый период. Этот бюджет учитывает все возможные риски и позволяет нам полностью исполнять все обязательства, которые мы берем на себя. В нем заложен пессимистичный сценарий, в котором закладывается возможное понижение цен на уголь и на металл. Конечно, мы понимаем, что ситуация может быть гораздо лучше. Мы надеемся, что все инвестиционные проекты, которые мы закладываем, будут развиваться гораздо более высокими темпами, рассчитываем, что не будет такого резкого падения цен на уголь и металл. Тогда образуемый дополнительный доход в бюджете будет направлен для решения других социальных задач, - сказал губернатор.

В итоге бюджет был принят в первом чтении большинством голосов. Второе чтение пройдет в середине декабря.

В ходе Бюджетного послания Сергей Цивилев сообщил, что с нового года кузбасские бюджетники будут больше зарабатывать, а также рассказал про обновление парка автомобилей скорой помощи и ремонт двух аэропортов региона.