2018-11-21T10:34:27+03:00
Общество

Спортсмены из Белова стали призерами первенства мира по водно-моторному спорту

С состязаний ребята привезли сразу три медали
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сразу три медали привезли кузбасские спортсмены с первенства мира по водно-моторному спорту, которое проходило в Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре.

В период с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах проходили международные соревнования в классе мотолодок FF. Спортсмены состязались в разных возрастных категориях по двух дисциплинам – «скоростное маневрирование» и «параллельный слалом». В составе сборной России положительными результатами отметили двое юных спортсменов из Белова. Так, 13-летний Артем Жомов завоевал две награды мирового первенства – «серебро» в параллельном слаломе и «бронзу» по итогам выступления в двух дисциплинах. А кандидат в мастера спорта Алексей Белокопытов стал бронзовым призером в дисциплине «параллельный слалом».

Попасть в национальную сборную ребятам помогло успешное выступление на первенстве России, которое проходило в августе в Санкт-Петербурге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24