Спортсмены из Белова стали призерами первенства мира по водно-моторному спорту

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-21T10:34:27+03:00

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Сразу три медали привезли кузбасские спортсмены с первенства мира по водно-моторному спорту, которое проходило в Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре.

В период с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах проходили международные соревнования в классе мотолодок FF. Спортсмены состязались в разных возрастных категориях по двух дисциплинам – «скоростное маневрирование» и «параллельный слалом». В составе сборной России положительными результатами отметили двое юных спортсменов из Белова. Так, 13-летний Артем Жомов завоевал две награды мирового первенства – «серебро» в параллельном слаломе и «бронзу» по итогам выступления в двух дисциплинах. А кандидат в мастера спорта Алексей Белокопытов стал бронзовым призером в дисциплине «параллельный слалом».

Попасть в национальную сборную ребятам помогло успешное выступление на первенстве России, которое проходило в августе в Санкт-Петербурге.