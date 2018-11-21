Определены сроки строительства третьего моста через Томь в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-21T10:38:05+03:00

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Стало известно, когда начнется строительство в Кемерове третьего моста через реку Томь. Сроки завершения проектирования и начала строительства назвал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании Совета народных депутатов.

По словам губернатора, мост будет возведен в рамках создания дороги, которая пойдет в обход областного центра. Проектные работы планируется завершить к концу 2020 года, тогда же начнется и первый этап строительства моста и объездной дороги.

Кроме того, Сергей Цивилев отметил, что уже в следующем году будет пущена в строй автодорога, соединяющая Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Дата пуска намечена на 15 августа. Также будет проведен ремонт на участке автомагистрали, соединяющей Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк. А объездная дорога вокруг Мариинска должна появиться к 300-летию города, к 1 августа 2020 года.