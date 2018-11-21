Экс-начальника отдела кузбасского МЧС обвинили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-21T11:02:53+03:00

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Следственный комитет предъявил бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорию Терентьеву новое обвинение. Экс-чиновника подозревают в хищении денег.

Григорий Терентьев является одним из фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». В среду, 21 ноября, ему было предъявлено еще одно обвинение – в хищении денежных средств.

- Терентьев обвиняется, в том числе <…> в совершении в период 2017-2018 годов хищения денежных средств главного управления [МЧС], - цитирует сообщение представителя следствия ТАСС.

По версии следствия, Терентьев в 2017 и 2018 годах обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительно ему не полагалась. Однако адвокат экс-руководителя отдела МЧС отметила, что ее подзащитный отрицает вину.

- Родилось новое обвинение, ничем не подтвержденное, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства к причастности к данному преступлению. Только констатируется факт о том, что он был в отпуске и предоставил отпускное удостоверение на предоставление дополнительного отпуска в размере девяти дней в 2017 и 2018 годах, - заявила адвокат Терентьева.

Напомним, Терьентьев был задержан 25 мая вместе с экс-начальником ГУ МЧС России по Кемеровской области Александром Мамонтовым. По версии следствия, чиновники не запланировали и не провели своевременно проверку соблюдения правил пожарной безопасности здания, где находился ТРЦ «Зимняя вишня».

А 25 марта 2018 года в здании ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, фитнес-центр и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.