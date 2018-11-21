В Новокузнецке маленький ребенок в сланцах искал бабушку

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-21T11:16:13+03:00

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В Новокузнецке 8-летний ребенок без верхней одежды и в сланцах ехал в автобусе. Мальчика заметили пассажиры и попросили полицию помочь ребенку.

Новокузнечане, ехавшие накануне в одном из городских автобусов, обратили внимание на ребенка: он был без верхней одежды, обутым в сланцы и при этом ехал в автобусе один, без взрослых. О странном пассажире неравнодушные граждане сообщили в полицию. На одной из остановок сотрудники полиции забрали ребенка в патрульный автомобиль, укутали в теплую куртку и стали выяснять, как он оказался раздетым в автобусе. Позже, в отделе полиции, ребенок рассказал, что его мама лишена родительских прав, но мальчик по-прежнему видится с ней. Вот и в этот раз он поехал к ней в гости, но вынужден был возвратиться домой, к бабушке, в летней одежде.

В отношении бабушки, которая является опекуном ребенка, составлен административный протокол. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.