В Кемерове мужчина незаконно открыл онлайн-алкомаркет

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-21T12:06:35+03:00

Однако бизнес пришлось закрыть после первой же проверки

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В Кемерове сотрудники полиции задержали местного жителя, который организовал продажу алкоголя через Интернет. Предприимчивый горожанин создал сайт, на котором предлагал приобрести у него «Очень вкусную водку в бутылках и 5-литровых канистрах», а также алкоголь иностранного производства «из ограниченной партии» по выгодным ценам.

Первыми же клиентами продавца стали полицейские в рамках проверочной закупки. На сделку торговец привез почти 16 литров спиртного без акцизных марок.

-Полицейские составили в отношении нарушителя протокол, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сайт, где продавался алкоголь, заблокирован. Согласно действующему законодательству, такая продажа горячительных напитков запрещена. Однако стражи порядка регулярно выявляют сайты, на которых жителям региона предлагается приобрести водку, коньяк, виски и многое другое.

Сейчас сотрудники полиции Кемеровской области продолжают проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов дистанционной торговли алкоголем.

О фактах незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции можно сообщить на телефон горячей линии в Кемерове: 8-(3842)-32-75-15.