2018-11-24T09:39:20+03:00
Общество

Сергей Цивилев открыл Спартакиаду школьников в Кемерове

В открытии соревнований принимали участие порядка 300 юных кемеровчан
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев открыл Спартакиаду школьников в КемеровеСергей Цивилев открыл Спартакиаду школьников в КемеровеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В субботу, 24 ноября, в Кемерове состоялось торжественное открытие финальных соревнований по игровым видам спорта в зачет Спартакиады школьников среди общеобразовательных учреждений. Старт соревнованиям дал глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

Открывая соревнования, Сергей Цивилев поздравил юных спортсменов с праздником и пожелал им спортивных побед. Глава региона отметил, что именно юные спортсмены в будущем принесут славу Кузбассу. А на Спартакиаде школьников среди общеобразовательных учреждений детям предстоит сразиться в шахматах и волейболе, плаванье и легкой атлетике, баскетболе и лыжных гонках, мини-футболе и большом теннисе.

В открытии Спарстакиады принимали участие 300 юных спортсменов. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В открытии Спарстакиады принимали участие 300 юных спортсменов.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Фото: Кирилл ЧАЩИН

- Спортивная традиция Кузбасса огромна. У нас большое количество заслуженных спортсменов, много легенд спорта, которыми мы гордимся, на которых равняемся. У вас есть все, чтобы стать знаменитыми, успешными и прославлять нашу любимую Кузбасскую землю. Спортивных побед, - пожелал Сергей Цивилев школьникам.

В открытии сСпартакиады принимали участие 300 юных спортсменов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Кемерова Илья Середюк поздравил женщин с Днем мам
Жители Центрального района Новокузнецка на несколько часов остались без воды и тепла
В Кемерове благодаря системе распознания лиц задержали преступника
Драгдилер пытался спрятать гашиш под машиной в городе Кемерово
Пьяный новокузнечанин бегал по стоматологии в поисках возлюбленной
В Новокузнецке откроют филиалы областных кардио- и онкодиспансеров
Кузбассовец выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей
В Кузбассе нашли пропавшую 15-летнюю школьницу
Штормовое предупреждение: в Кузбассе ожидается похолодание и сильный ветер
Забитую мужем до смерти жительницу Кузбасса похоронили в день ее рождения
Кузбасс посетили специалисты «Росатома»
В Кемерове работникам выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
В Кузбассе директор дома культуры украл более 1,6 миллиона рублей
Не сложились отношения: кузбассовец избивал 10-летнего сына сожительницы
Трехлетняя новокузнечанка сбежала от папы в магазин
Новокузнечанин оставил на месте преступления паспорт и справку об освобождении
В ДТП на кузбасской трассе погибла женщина, ехавшая в машине с ребенком
Один из фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» объявлен в федеральный розыск
В Кузбассе 102 многодетные мамы вышли на пенсию досрочно