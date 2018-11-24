Сергей Цивилев открыл Спартакиаду школьников в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-24T09:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 24 ноября, в Кемерове состоялось торжественное открытие финальных соревнований по игровым видам спорта в зачет Спартакиады школьников среди общеобразовательных учреждений. Старт соревнованиям дал глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

Открывая соревнования, Сергей Цивилев поздравил юных спортсменов с праздником и пожелал им спортивных побед. Глава региона отметил, что именно юные спортсмены в будущем принесут славу Кузбассу. А на Спартакиаде школьников среди общеобразовательных учреждений детям предстоит сразиться в шахматах и волейболе, плаванье и легкой атлетике, баскетболе и лыжных гонках, мини-футболе и большом теннисе.

В открытии Спарстакиады принимали участие 300 юных спортсменов.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Фото: Кирилл ЧАЩИН

- Спортивная традиция Кузбасса огромна. У нас большое количество заслуженных спортсменов, много легенд спорта, которыми мы гордимся, на которых равняемся. У вас есть все, чтобы стать знаменитыми, успешными и прославлять нашу любимую Кузбасскую землю. Спортивных побед, - пожелал Сергей Цивилев школьникам.

В открытии сСпартакиады принимали участие 300 юных спортсменов.