Жители Центрального района Новокузнецка на несколько часов остались без воды и тепла

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-24T11:59:34+03:00

Коммунальную аварию на улице Кирова устранили меньше, чем за три часа

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В пятницу, 23 ноября, в Новокузнецке из-за повреждения трубопровода диаметром 800 миллиметров без горячей воды и тепла остались 42 здания. Среди них – 31 жилой многоквартирный дом и четыре детских сада.

На месте аварии - около дома №89 по улице Кирова - работали специалисты «Межрегиональной теплосетевой компании», которые довольно быстро смогли устранить последствия аварии.

- В срочном порядке был создан штаб по ликвидации ЧП. Были проведены работы по устранению аварии, - сообщает детали коммунальной аварии пресс-служба комитета ЖКХ Новокузнецка. - В течение трех часов работы завершены, трубопровод запущен.

Горожане отметили, что авария, к счастью, случилась не в сильные морозы, и местные жители не успели замерзнуть.