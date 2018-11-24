Жители Центрального района Новокузнецка на несколько часов остались без воды и тепла
В пятницу, 23 ноября, в Новокузнецке из-за повреждения трубопровода диаметром 800 миллиметров без горячей воды и тепла остались 42 здания. Среди них – 31 жилой многоквартирный дом и четыре детских сада.
На месте аварии - около дома №89 по улице Кирова - работали специалисты «Межрегиональной теплосетевой компании», которые довольно быстро смогли устранить последствия аварии.
- В срочном порядке был создан штаб по ликвидации ЧП. Были проведены работы по устранению аварии, - сообщает детали коммунальной аварии пресс-служба комитета ЖКХ Новокузнецка. - В течение трех часов работы завершены, трубопровод запущен.
Горожане отметили, что авария, к счастью, случилась не в сильные морозы, и местные жители не успели замерзнуть.