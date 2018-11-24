Глава Кемерова Илья Середюк поздравил женщин с Днем мам
Мэр города Кемерово, Илья Середюк, поздравил всех женщин с наступающим праздником – Днем матери.
День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября, и по традиции в праздничные дни проходит множество мероприятий, звучат теплые слова в адрес матерей и бабушек. Поздравил с наступающим праздником кемеровчанок и глава областного центра Илья Середюк. Он поблагодарил всех мам и бабушек за заботу и любовь, которую они дарят своим родным и близким.
Илья Середюк поздравил кемеровчанок с Днем матери.видео: vk.com
- Дорогие наши мамы, позвольте вас поздравить с наступающим самым теплых, самым нежным и ласковым праздников, Днем мамы, - сказал Илья Середюк в своем обращении к горожанкам. - Пусть в ваших семьях все будет хорошо. И пусть ваши дети будут здоровыми, счастливыми и благополучными.