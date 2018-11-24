Глава Кемерова Илья Середюк поздравил женщин с Днем мам

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-24T11:27:34+03:00

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Мэр города Кемерово, Илья Середюк, поздравил всех женщин с наступающим праздником – Днем матери.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября, и по традиции в праздничные дни проходит множество мероприятий, звучат теплые слова в адрес матерей и бабушек. Поздравил с наступающим праздником кемеровчанок и глава областного центра Илья Середюк. Он поблагодарил всех мам и бабушек за заботу и любовь, которую они дарят своим родным и близким.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679252" frameborder="0"></iframe> Илья Середюк поздравил кемеровчанок с Днем матери.видео: vk.com

- Дорогие наши мамы, позвольте вас поздравить с наступающим самым теплых, самым нежным и ласковым праздников, Днем мамы, - сказал Илья Середюк в своем обращении к горожанкам. - Пусть в ваших семьях все будет хорошо. И пусть ваши дети будут здоровыми, счастливыми и благополучными.