За один день шестеро кузбассовцев лишились денег из-за мошенников

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-24T12:35:20+03:00

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В Кузбассе мошенники массово атакуют держателей банковских карт. Всего за один день пострадало шесть человек.

В пятницу, 23 ноября, сразу шестеро кузбассовцев, проживающие в разных городах области, стали жертвами мошенников. Двое кемеровчан, беловчанин, новокузнечанин и жители Мариинского и Крапивинского районов доверились якобы сотрудникам банка и потеряли деньги, которые хранились на их счетах – в общей сложности 400 тысяч рублей.

- Была зафиксирована попытка снять с вашего счета денежных средств, - именно это услышал каждый из шести кузбассовцев, когда им позвонили незнакомые люди. Сотрудники банка – а именно так представлялись незнакомцы – обещали помощь заблокировать неправомерные операции. А для этого нужно сообщить реквизиты карты.

Обеспокоенные владельцы карт, конечно же, сообщали всю информацию, а потом лишались денег, которые были на карте. Сотрудники полиции сейчас устанавливают личности злоумышленников, проводится доследственная проверка.

- Кузбасские полицейские призывают граждан быть бдительными! Следует помнить, что сообщения о якобы взломанной банковской карте являются одной из стандартных уловок мошенников, - обращаются сотрудники полиции к кузбассовцам. - Ни в коем случае не передавайте посторонним информацию о реквизитах и иных данных платежного средства, не называйте приходящие на телефон пароли.