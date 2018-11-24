2018-11-24T13:49:31+03:00
Происшествия

За издевательство над собакой новокузнечанин проведет три года в тюрьме

Адвокат потерпевшего посчитал наказание чрезмерно суровым
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Новокузнечанин, который поджег собаку, проведет три года в исправительной колонии. Несмотря на то, что мужчина подавал апелляцию, суд признал наказание справедливым и оставил его без изменений.

ЧП случилось в апреле 2018 года около 21:00. В этот вечер мужчина, по его словам, решил искупать собаку. Однако животное вырвалось и выбежало в подъезд. Там мужчина облил пса горючей жидкостью и поджег. Собака выбежала на улицу. Помочь псу смогли лишь спустя некоторое время, когда он соседи смогли его отыскать и отнести в ветеринарную клинику.

Решением Центрального районного суда города Новокузнецка мужчине за жестокое обращение с животным назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. А с учением предыдущего осуждения за грабеж – три года лишения свободы в колонии общего режима. Авдокат осужденного подал апелляционную жалобу, однако Кемеровский областной суд счет наказание справедливым и оставил его без изменения.

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