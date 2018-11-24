В Прокопьевске при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-24T13:56:39+03:00

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Накануне в Прокопьевске случился пожар. Последствия его трагичны: хозяин квартиры, который находился дома во время пожара, погиб.

Сигнал о том, что в одном из многоэтажных домов на улице Союзной, что в Прокопьевске, начался пожар, поступил на пульт диспетчера ранним утром 23 ноября, в 04:15. На место тут же выдвинулись три единицы техники и девять пожарных. Ликвидировать возгорание удалось к 04:29. Увы, пожар нанес ущерб не только имуществу, которое находилось в квартире.

После того, как пожар был потушен и спасатели провели разведку, одни обнаружили в квартире тело 62-летнего мужчины, который проживал здесь, - об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. по предварительным данным, причиной гибели мужчины стало отравление угарным газом.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара, а также все обстоятельства, приведшие к гибели человека.