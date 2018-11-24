Погода в Кемерове 25 ноября: Сильные метели и штормовой ветер

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-24T16:39:57+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, в Кузбасс придет похолодание. При этом понижение температуры будет сопровождаться сильным ветром и снегом.

Снег, метели и гололедица – такой прогноз даем Кемеровский гидрометцентр на воскресенье, 25 ноября. На терриори Кемеровской области в течение Кемеровской области ожидается от -5 до -10 градусов, местами – до -16. При этом в течение дня ожидается похолодание. Местами ожидается дождь, мокрый снег, переходящий в снег, метели, гололед и отложение мокрого снега.

В Кемерове в последний выходной на этой неделе столбики термометров не опустятся ниже -9 градусов. Также пройдет снег и мокрый снег.

На территории Кемеровской области в воскресенье ожидается сильный ветер, скорость которого при порывах может достигать 25-28 метров в секунду. На дорогах – гололедица и снежные заносы. Автомобилистам следует быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, а отправляясь в дальнюю дорогу, обязательно убедитесь в исправности автомобиля, наличии зарядного устройства для телефона. Возьмите с собой теплые вещи, горячее питье. Пешеходам также стоит позаботиться о безопасности: во время ненастья избегать высоких деревьев, линий электропередач, недостроенный зданий. А при переходе проезжей части учитывает состояние дорожного покрытия.