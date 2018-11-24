В Новокузнецке разыскивают подростка со шрамом над бровью
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда, а также сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Кирилла Бочарникова.
Кирилл Бочарников 23 ноября 2018 года ушел из своего дома в неизвестном направлении, и с тех пор не выходил на связь. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые.
Особые приметы: шрам над левой бровью.
В день исчезновения был одет в черную куртку с белыми полосами, синие джинсы, черные ботинки, синюю шапку.
С собой был черный рюкзак.
Если вам известно местонахождение Кирилл Бочарникова, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.