2018-11-24T17:19:35+03:00
Происшествия

В Новокузнецке разыскивают подростка со шрамом над бровью

Кирилл Бочарников пропал 23 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда, а также сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Кирилла Бочарникова.

Кирилл Бочарников 23 ноября 2018 года ушел из своего дома в неизвестном направлении, и с тех пор не выходил на связь. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые.

Особые приметы: шрам над левой бровью.

В день исчезновения был одет в черную куртку с белыми полосами, синие джинсы, черные ботинки, синюю шапку.

С собой был черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение Кирилл Бочарникова, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

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