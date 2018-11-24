Новокузнечанин едва не погиб из-за непотушенной сигареты

СЕГОДНЯ 18:50 2018-11-24T18:50:46+03:00

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Едва не закончилось трагедией обычное курение в постели. К счастью, новокузнечанина, который беспечно курил дома, успели спасти пожарные.

В 11:23 в пожарную охрану поступил сигнал от жительницы одного из многоквартирных домов: она обратила внимание на то, что из квартиры на шестом этаже пахнет дымом. Пожарные тут же прибыли на место чрезвычайного происшествия. В квартире, где начинался пожар, находился хозяин жилища. Его пожарные вывели на улицу по лестничным маршам. К слову, мужчине потребовалась скорая медицинская помощь и госпитализация.

Позже оказалось, что в квартире горел матрас на общей площади 0,5 квадратных метра. По предварительным данным, он загорелся из-за неосторожности при курении.

- Специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области напоминают гражданам, что только ответственное отношением к правилам пожарной безопасности может быть залогом безопасности вашей жизни и имущества, - отметили в пресс-службе ведомства.