В Новокузнецке нашли пропавшего накануне подростка

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-25T04:25:58+03:00

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Пропавшего накануне подростка нашли живым – об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Накануне волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 14-летнего подростка, который ушел из дома в Новокузнецке и не вернулся. Ребенка не было дома около суток. К счастью, уже через несколько часов после объявления сбора волонтеров ребенок нашелся живым.

В группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» не сообщается, при каких обстоятельствах был найден ребенок. Волонтеры благодарят всех откликнувшихся горожан, которые подключились к поиску.