Появилось видео момента ДТП с подростком-пешеходом в Гурьевске

СЕГОДНЯ 05:27 2018-11-25T05:27:35+03:00

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В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирован момент наезда отечественного автомобиля на подростка.

На кадрах видео зафиксировано все, что предшествовало дорожно-транспортному происшествию. Так, камера сняла, как подросток, шедший по тротуару, приблизился к пешеходному переходу и стал переходить дорогу. Увы, перед этим он не убедился в отсутствии транспорта на проезжей части и не снизил скорости. В свою очередь, водитель автомобиля ВАЗ вполне мог не заметить подростка, вышедшего на переход: полноту обзора загораживали машины. К тому же в это время шел снегопад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679300" frameborder="0"></iframe> Видео с моментом ДТП с подростком в Гурьевске.Видео: vk.com, "Подслушано Гурьевск"

От удара подросток отлетел примерно на два метра.

Напомним, дорожный инцидент произошел 21 ноября около 16:50 на улице Кирова, 52 в Гурьевске.

– Водитель ВАЗ-2107, предварительно, не предоставил преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 17-летний пешеход находится на стационарном лечении. Предварительно, его вины не усматривается, – прокомментировали в ГИБДД Кузбасса.