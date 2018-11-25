Появилось видео момента ДТП с подростком-пешеходом в Гурьевске
В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирован момент наезда отечественного автомобиля на подростка.
На кадрах видео зафиксировано все, что предшествовало дорожно-транспортному происшествию. Так, камера сняла, как подросток, шедший по тротуару, приблизился к пешеходному переходу и стал переходить дорогу. Увы, перед этим он не убедился в отсутствии транспорта на проезжей части и не снизил скорости. В свою очередь, водитель автомобиля ВАЗ вполне мог не заметить подростка, вышедшего на переход: полноту обзора загораживали машины. К тому же в это время шел снегопад.
Видео с моментом ДТП с подростком в Гурьевске.Видео: vk.com, "Подслушано Гурьевск"
От удара подросток отлетел примерно на два метра.
Напомним, дорожный инцидент произошел 21 ноября около 16:50 на улице Кирова, 52 в Гурьевске.
– Водитель ВАЗ-2107, предварительно, не предоставил преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 17-летний пешеход находится на стационарном лечении. Предварительно, его вины не усматривается, – прокомментировали в ГИБДД Кузбасса.