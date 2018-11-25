Кузбасские полицейские устроили флешмоб для мам

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-25T07:10:02+03:00

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Кузбасские полицейские присоединились к флешмобу #ЦветыДляМамы. Сегодня в стране отмечается День матери.

Ирина Лабухина с мамой Мариной Павловной

Сотрудники МВД по Кемеровской области поздравили своих мам с всероссийским праздником и опубликовали в Сети фотографии с ними. Так, к флешмобу уже присоединились сотрудники полиции Таштагольского района – младший лейтенант юстиции Ирина Лабухина с мамой Мариной Павловной Ковешниковой, капитан внутренней службы Дарья Смольникова с мамой Татьяной Васильевной Кле

Дарья Смольникова с мамой Татьяной Васильевной

Свою маму Ирину Владимировну поздравил заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Кемеровской области Владимир Сергеев. Также слова благодарности своей маме Татьяне Михайловне выразила оперуполномоченный по особо важным делам УЭБиПК Александра Крачковская.

Елена Горбань с мамой Надеждой Ивановной

День матери был установлен указом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году День матери пришелся на 25 число.