Кузбасские полицейские устроили флешмоб для мам
Кузбасские полицейские присоединились к флешмобу #ЦветыДляМамы. Сегодня в стране отмечается День матери.
Ирина Лабухина с мамой Мариной Павловной
Сотрудники МВД по Кемеровской области поздравили своих мам с всероссийским праздником и опубликовали в Сети фотографии с ними. Так, к флешмобу уже присоединились сотрудники полиции Таштагольского района – младший лейтенант юстиции Ирина Лабухина с мамой Мариной Павловной Ковешниковой, капитан внутренней службы Дарья Смольникова с мамой Татьяной Васильевной Кле
Дарья Смольникова с мамой Татьяной Васильевной
Свою маму Ирину Владимировну поздравил заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Кемеровской области Владимир Сергеев. Также слова благодарности своей маме Татьяне Михайловне выразила оперуполномоченный по особо важным делам УЭБиПК Александра Крачковская.
Елена Горбань с мамой Надеждой Ивановной
День матери был установлен указом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году День матери пришелся на 25 число.
Александра Крачковская с мамой Татьяной Михайловной