В Кузбассе открыли трассу Р-255 для пассажирских автобусов
В Кемеровской области открыли федеральную трассу Р-255 для пассажирских автобусов. Из-за непогоды она была перекрыта вечером субботы, 24 ноября.
- С 01.30 25 ноября в связи с улучшением метеоусловий сняты ограничения на проезд пассажирских международных автобусов по федеральным автодорогам Новосибирской и Кемеровской областей, - сообщили в «Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь».
В ведомстве уточнили, что бесперебойный проезд в условиях снегопада на данных трассах обеспечивают более 200 единиц дорожной техники.
Напомним, в субботу кузбассовцев предупредили о штормовом ветре и метелях, которые ожидались в регионе вечером и ночью. Порывы ветра достигали свыше 25 метров в секунду, из-за чего случились аварии на сетях электропередач.
Неблагоприятные погодные условия привели к закрытию движения на трассе Р-255, соединяющей Кузбасс с Новосибирском, с 18.00 24 ноября. Планировалось, что трасса будет закрыта вплоть до 06.00 25 ноября, но ограничения были сняты раньше.