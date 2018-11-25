2018-11-25T08:29:20+03:00
Общество

В Кузбассе открыли трассу Р-255 для пассажирских автобусов

Ограничения были введены вечером субботы из-за непогоды
Екатерина БОРМОТОВА
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На трассах Кемеровской и Новосибирской областей работают больше 200 единиц техникиНа трассах Кемеровской и Новосибирской областей работают больше 200 единиц техникиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кемеровской области открыли федеральную трассу Р-255 для пассажирских автобусов. Из-за непогоды она была перекрыта вечером субботы, 24 ноября.

- С 01.30 25 ноября в связи с улучшением метеоусловий сняты ограничения на проезд пассажирских международных автобусов по федеральным автодорогам Новосибирской и Кемеровской областей, - сообщили в «Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь».

В ведомстве уточнили, что бесперебойный проезд в условиях снегопада на данных трассах обеспечивают более 200 единиц дорожной техники.

Напомним, в субботу кузбассовцев предупредили о штормовом ветре и метелях, которые ожидались в регионе вечером и ночью. Порывы ветра достигали свыше 25 метров в секунду, из-за чего случились аварии на сетях электропередач.

Неблагоприятные погодные условия привели к закрытию движения на трассе Р-255, соединяющей Кузбасс с Новосибирском, с 18.00 24 ноября. Планировалось, что трасса будет закрыта вплоть до 06.00 25 ноября, но ограничения были сняты раньше.

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