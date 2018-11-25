В Кузбассе перекрыли автомагистраль Кемерово – Ленинск-Кузнецкий

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-25T09:20:55+03:00

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В Кузбассе временно перекрыли движение по автомагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Объезд осуществляется по «старой» дороге, сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Временное перекрытие движения связано с погодными условиями – в регионе бушуют метели, и видимость на дорогах весьма снижена.

- Дополнительные экипажи ДПС Госавтоинспекции работают в данном направлении. В случае, если вы попали в затруднительную ситуацию в пути на кузбасских дорогах - сообщите в дежурную часть Управления ГИБДД по Кемеровской области по телефонам: 8(3842) 38-07-11, 38-07-42, сообщили в ведомстве.

Автомобилистов просят по возможности отказаться от междугородних поездок.

Отметим, что ранее из-за неблагоприятных погодных условий трасса Р-255 была перекрыта для пассажирского транспорта. Сейчас движение осуществляется в полном объеме.