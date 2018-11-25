Видео: Семь машин столкнулись на Леснополянском шоссе в Кемерове
В Кемерове днем 25 ноября на Леснополянском шоссе столкнулись семь автомобилей. В соцсетях появилось видео последствий массовой аварии.
В Кемерове разбились семь машин.Автор: Елена Марьяновская / "ВКонтакте"
На кадрах видно, что на заметенной дороге столкнулись семь легковых автомобилей. Несколько из них имеют значительные повреждения передней части. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Фото: Елена Кольмиллер / "ВКонтакте"
О возможных пострадавших и характере их травм пока не сообщается. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Отметим, что в городе сейчас наблюдается сильный ветер с метелью. На отдельных участках кемеровских дорог практически нулевая видимость. В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и соблюдать осторожность.
Фото: Елена Кольмиллер / "ВКонтакте"
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Кузбассе временно перекрыли автомагистраль Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Мера принята из-за плохих погодных условий.