Видео: Семь машин столкнулись на Леснополянском шоссе в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-25T11:01:26+03:00

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В Кемерове днем 25 ноября на Леснополянском шоссе столкнулись семь автомобилей. В соцсетях появилось видео последствий массовой аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679312" frameborder="0"></iframe> В Кемерове разбились семь машин.Автор: Елена Марьяновская / "ВКонтакте"

На кадрах видно, что на заметенной дороге столкнулись семь легковых автомобилей. Несколько из них имеют значительные повреждения передней части. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Фото: Елена Кольмиллер / "ВКонтакте"

О возможных пострадавших и характере их травм пока не сообщается. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Отметим, что в городе сейчас наблюдается сильный ветер с метелью. На отдельных участках кемеровских дорог практически нулевая видимость. В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и соблюдать осторожность.

Фото: Елена Кольмиллер / "ВКонтакте"

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Кузбассе временно перекрыли автомагистраль Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Мера принята из-за плохих погодных условий.