Кузбасских водителей просят быть внимательнее на дорогах из-за непогоды

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-25T11:16:29+03:00

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Кузбасская полиция просит водителей быть внимательнее на дорогах в условиях непогоды. Пешеходам также необходимо быть более осторожными.

В Кузбассе 25 ноября продолжается разгул стихии. Штормовой ветер обрывает линии электропередач и оставляет семьи без света. Коммунальщики держат ситуацию на контроле, но погода пока не дает завершить все восстановительные работы.

На кузбасских трассах из-за непогоды также образовалась непростая ситуация. Днем 25 ноября Госавтоинспекции пришлось перекрыть автомагистраль Кемерово – Ленинск-Кузнецкий из-за нулевой видимости. Также затруднено движение на Леснополянском шоссе в Кемеровском районе – здесь произошла авария с участием семи автомобилей.

Автомобилистам рекомендуют выбирать скорость, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных условий, а также избегать резких маневров. По возможности следует вообще отказаться от дальних поездок 25 ноября. Пешеходам также стоит быть осторожнее – переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что водитель вас заметил и пропускает.