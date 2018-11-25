Коммунальщики не допустили остановку котельной в Краснобродском

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-25T11:28:40+03:00

Несмотря на непогоду, все объекты ЖКХ региона работают в штатном режиме

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В ночь на 25 ноября на одной из котельных Краснобродского городского округа из-за непогоды отключилось электроснабжение. Коммунальщикам удалось оперативно запитать котельную от резервного источника и не допустить ее остановки.

- Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в полном объеме, - сообщили в администрации Кемеровской области, уточнив, что, по данным на 12.00, все объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

Отметим, что обрушившийся на регион ураган должен постепенно сойти на нет после 13.00, однако областной оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей продолжает держать ситуацию в области на контроле. Свои оперативные штабы работают во всех крупных электросетевых компаниях области.

Напомним, что из-за урагана часть жителей юга Кемеровской области осталась без электроснабжения, так как здесь произошло, как минимум, 10 сбоев на ЛЭП. В ликвидации последствий стихии участвовали более 50 аварийных бригад.