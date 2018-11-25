Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 26 ноября

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-25T13:13:51+03:00

В понедельник в регионе будет морозно и снежно

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Кузбасские синоптики рассказали о погоде на понедельник, 26 ноября. В первый рабочий день недели в регионе будет морозно, снежно и скользко.

В понедельник в большинстве районов Кемеровской области синоптики прогнозируют снег от небольшого до умеренного, местами поземок, метель, гололедица и изморозь. Ночью столбики термометров в Кузбассе опустятся до -14,-19 градусов Цельсия, при прояснениях похолодает до -20,-25 градусов.

Днем потеплеет до -9,-14 градусов, местами до -4. Также в регионе сохранится порывистый ветер, но его сила будет достигать лишь 11-16 метров в секунду.

В Кемерове в понедельник ожидается переменная облачность, небольшой снег, поземок и гололедица. Температура воздуха ночью составит -17,-19 градусов Цельсия. Днем потеплеет до -9,-11 градусов.