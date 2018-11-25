Пассажирский автобус попал в массовое ДТП на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-25T14:10:47+03:00

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На кузбасской трассе 25 ноября произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом. Возможной причиной аварии стала гололедица.

В редакцию «Комсомольской правды» прислали видео, на котором запечатлены последствия аварии на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. По словам автора видео, ДТП произошло на 41-м километре. Здесь столкнулись рейсовый автобус, пассажирская «Газель», Hyundai Solaris и «Нива». На кадрах видно, что все транспортные средства получили повреждения - части авто разлетелись по дороге.

Фото предоставлено очевидцем

Очевидец пояснил, что аварию, скорее всего, спровоцировало оледенение трассы – накануне в данной местности была оттепель. На месте работают несколько экипажей ГИБДД. Информация о возможных пострадавших и характере полученных ими травм уточняется.

Фото предоставлено очевидцем

Напомним, что днем воскресенья массовая авария произошла под Кемеровом – здесь столкнулись семь машин, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.