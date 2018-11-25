2018-11-25T18:08:31+03:00
Общество

На трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий открыли движение

Автомобили могут двигаться в обе стороны
Екатерина БОРМОТОВА
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Погодные условия по-прежнему осложняют ситуацию на дорогеПогодные условия по-прежнему осложняют ситуацию на дорогеФото: Александр ГЛУЗ
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На кузбасской трассе КемеровоЛенинск-Кузнецкий полностью открыли движение автотранспорта. Автомобили могут беспрепятственно двигаться в обе стороны.

В Госавтоинспекции Кузбасса сообщили, что движение на кузбасской магистрали открыто в обоих направлениях. Однако погодные условия по-прежнему осложняют ситуацию. Водителям рекомендуют двигаться с безопасной скоростью, соблюдая дистанцию и боковой интервал.

Кроме того, стоит воздержаться от резких маневров и следить за чистотой внешних световых приборов.

Напомним, что движение по данной автомагистрали было закрыто днем 25 ноября из-за метели. Непогода в этот день доставила неприятностей многим водителям – так, под Кемеровом столкнулись сразу семь машин, а на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк в ДТП попал рейсовый автобус.

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