Энергетики завершили восстановительные работы на ЛЭП в Кузбассе

СЕГОДНЯ 19:43 2018-11-25T19:43:53+03:00

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Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы по основной сети на линиях электропередачи после аномального урагана в Кемеровской области. Всего в регионе штормовой ветер и снег вызвали 188 нарушений в работе электросетевого оборудования.

На данный момент в регионе полностью восстановлены штатные схемы электроснабжения. Как рассказали в «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», восстановительные работы осложняла дорожная обстановка. Ко многим местам пробраться беспрепятственно не удавалось из-за больших заносов.

Кроме того, даже после обнаружения нарушений энергетики не всегда могли приступить к ремонтам, поскольку порывистый ветер не позволял вести работы на высоте. Поэтому электроснабжение социально значимых объектов обеспечивалось с помощью резервных источников питания.

К аварийно-восстановительным работам было привлечено 42 бригады из 120 человек и 43 единицы специальной техники.