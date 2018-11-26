2018-11-26T04:40:09+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса перепродавала украденные из магазинов продукты

«Бизнес» женщины погорел через четыре месяца
Екатерина БОРМОТОВА
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В Ленинске-Кузнецком женщина четыре месяца обворовывала магазины и перепродавала украденноеВ Ленинске-Кузнецком женщина четыре месяца обворовывала магазины и перепродавала украденноеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе местная жительница четыре месяца обворовывала магазины. Украденные продукты и бытовую химию женщина перепродавала случайным прохожим.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Ленинска-Кузнецкого. Установлено, что 33-летняя ранее судимая женщина с июля по октябрь воровала из торговых точек продукты и бытовую химию.

За это время она успела украсть около 25 упаковок сыра, а также колбасу, шоколадную пасту, шампуни. Похищенное женщина выносила в сумке, а затем перепродавала на улице случайным прохожим. Сумма причиненного магазинам ущерба составила более четыре тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым женщине статьям составляет 4 года лишения свободы.

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