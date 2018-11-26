Жительница Кузбасса перепродавала украденные из магазинов продукты
В Кузбассе местная жительница четыре месяца обворовывала магазины. Украденные продукты и бытовую химию женщина перепродавала случайным прохожим.
Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Ленинска-Кузнецкого. Установлено, что 33-летняя ранее судимая женщина с июля по октябрь воровала из торговых точек продукты и бытовую химию.
За это время она успела украсть около 25 упаковок сыра, а также колбасу, шоколадную пасту, шампуни. Похищенное женщина выносила в сумке, а затем перепродавала на улице случайным прохожим. Сумма причиненного магазинам ущерба составила более четыре тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым женщине статьям составляет 4 года лишения свободы.